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Эдуар Менди может оказаться в «Милане»

30 Декабря 2022 • 15:54 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 5.30 X 3.90 2 1.65
01.01 19:30

«Милан» готов взять у лондонского «Челси» голкипера Эдуара Менди, который потерял место в основном составе в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство «россонери» обеспокоено травмой Майка Меньяна, который пробудет вне игры ещё долгое время.

Из-за этого верхушка чемпионов Италии рассматривает возможность подписать нового голкипера. Одним из приоритетных вариантов является Менди, который в данный момент проигрывает конкуренцию в «Челси» Кепе Аррисабалаге.

«Милан» хочет арендовать Менди, но сделать это будет очень сложно. Сенегалец не заинтересован в краткосрочной игре за «россонери», а «Челси» не горит желанием искать нового вратаря на роль второго номера.

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