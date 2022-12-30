Эдуар Менди может оказаться в «Милане»

«Милан» готов взять у лондонского «Челси» голкипера Эдуара Менди, который потерял место в основном составе в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство «россонери» обеспокоено травмой Майка Меньяна, который пробудет вне игры ещё долгое время.

Из-за этого верхушка чемпионов Италии рассматривает возможность подписать нового голкипера. Одним из приоритетных вариантов является Менди, который в данный момент проигрывает конкуренцию в «Челси» Кепе Аррисабалаге.

«Милан» хочет арендовать Менди, но сделать это будет очень сложно. Сенегалец не заинтересован в краткосрочной игре за «россонери», а «Челси» не горит желанием искать нового вратаря на роль второго номера.