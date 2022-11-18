​Мальдини: «Награда, конечно, дарит удовлетворение»

Не так давно Паоло Мальдини был вручен приз как лучшему спортивному директору Серии А в уходящем году, хотя сам он дал понять, что не является спортивным директором в чистом виде, а, скорее, неким симбиозом спортивного и технического директора. Тем не менее, награда порадовала его.

- Получить награду всегда приятно. Но я не чистый спортивный директор. Скорее, смесь технического директора со спортивным, это должность, которой нет в других клубах. Сперва мне она казалась непривычной, но сейчас она доставляет мне большое удовольствие, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.