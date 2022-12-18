Салемакерс: «Каждый следующий матч будет для нас как финал»

Бельгийский защитник «Милана» Алексис Салемакерс считает, что у его команды есть шансы на второй чемпионский титул кряду, даже при том, что команда уступает «Наполи» целых восемь очков после пятнадцати туров. Тем не менее, при этом «Милан», действующий чемпион Италии, идет на втором месте в турнирной таблице Серии А. Калемакерс приpвал партнеров верить в успех.

- Мы верим, мы должны верить. Мы должны переживать каждый следующий матч как финал. А в конце сезона посмотрим, что получается, - цитирует слова Салемакерса Sky Sports.

В матче шестнадцатого тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» четвертого января сразится с «Салернитаной».