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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги: «Иммобиле - лучший итальянский нападающий»

03 Января 2023 • 07:44 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Блиставший в прошлом в составе «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим итальянским нападающим на данный момент. По словам Индзаги, это Чиро Иммобиле - бывший игрок «Торино», ныне выступающий в «Лацио».

- Вне всяких сомнений, Иммобиле - лучший нападающий в Италии. Как самый полноценный. В мире это Мбаппе и Холанн. Среди нынешней итальянской молодежи мне очень нравится Распадори, он серьезен и точен. Очень напоминает мне аргентинца Серхио Агуэро по своей манере и качествам, - цитирует слова Филиппо Индзаги итальянское Corriere della Sera.

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Филиппо Индзаги Чиро Иммобиле
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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