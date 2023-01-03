Филиппо Индзаги: «Иммобиле - лучший итальянский нападающий»

Блиставший в прошлом в составе «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим итальянским нападающим на данный момент. По словам Индзаги, это Чиро Иммобиле - бывший игрок «Торино», ныне выступающий в «Лацио».

- Вне всяких сомнений, Иммобиле - лучший нападающий в Италии. Как самый полноценный. В мире это Мбаппе и Холанн. Среди нынешней итальянской молодежи мне очень нравится Распадори, он серьезен и точен. Очень напоминает мне аргентинца Серхио Агуэро по своей манере и качествам, - цитирует слова Филиппо Индзаги итальянское Corriere della Sera.