Ибрагимович рассказал о своей любви к боевым искусствам

Неподражаемая пластика и гибкость Златана Ибрагимовича на футбольном поле во многом объясняется его увлечениями восточными видами единоборств. Об этом в интервью Stasera a Milano рассказал сам футболист, который продолжает карьеру, несмотря на то, что осенью ему исполнился 41 год.

- Когда я был маленьким, то занимался тэквондо, мне очень нравился этот вид спорта. Поэтому я и научился так двигаться, делая на поле вещи, после которых другие говорили «так невозможно, это не футбол». Я забивал невероятные голы благодаря этим навыкам, - заявил нападающий итальянского «Милана».