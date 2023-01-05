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Чемпионат Италии. Серия А

Дида: «Милан» может выиграть всё»

05 Января 2023 • 23:39 Комментировать
Салернитана
1:2
Милан
окончен

Бывший голкипер «Милана», бразилец Дида, решил мотивировать нынешних игроков клуба, он заявил, что верит в команду и считает, что она может выиграть все. Напомним, что «Милан» идет вторым в чемпионате Италии и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов - турнира, в котором не побеждал с 2007 года. Дида, входивший в состав той команды, очень высоко ценит выступления нынешнего «Милана».

- Этот «Милан» может выиграть все, он силен, отличный состав. У каждого игрока клуба чувствуется гордость за то, что он надевает футболку «Милана», и это хочет видеть и Пиоли - человек, который внушает доверие всем. «Милан» силен, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.

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Милан Дида
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