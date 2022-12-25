Португальский нападающий Рафаэл Леау закрепился в португальской сборной, он дебютировал на чемпионате мира, забив два гола в ворота сборных Ганы и Швейцарии. Леау, уроженец Анголы, надеется приносить польщу португальской команде и впредь, по его словам, он мечтает принести ей крупный трофей.

- Хотелось бы выиграть в чемпионате мира, выиграть что-то крупное для страны, войти в историю, - поделился своей сокровенной мечтой нападающий итальянского «Милана» в интервью pianetamilan.it.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы в 2016 году - это единственный ее трофей в истории.