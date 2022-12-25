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Чемпионат Италии. Серия А

Леау мечтает принести крупную победу сборной Португалии

25 Декабря 2022 • 07:27 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Португальский нападающий Рафаэл Леау закрепился в португальской сборной, он дебютировал на чемпионате мира, забив два гола в ворота сборных Ганы и Швейцарии. Леау, уроженец Анголы, надеется приносить польщу португальской команде и впредь, по его словам, он мечтает принести ей крупный трофей.

- Хотелось бы выиграть в чемпионате мира, выиграть что-то крупное для страны, войти в историю, - поделился своей сокровенной мечтой нападающий итальянского «Милана» в интервью pianetamilan.it.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы в 2016 году - это единственный ее трофей в истории. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Португалии Рафаэл Леау
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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