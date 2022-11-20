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Чемпионат Италии. Серия А

Абате: «Мне повезло работать с Пиоли»

20 Ноября 2022 • 06:04 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Бывший защитник «Милана» Иньяцио Абате ныне тренирует молодежный состав клуба, и считает большой привилегией возможность работать со Стефано Пиоли, главным тренером «россонери».

- Мне повезло работать с таким тренером, который очень человечен, а также отлично подготовлен тактически. Всегда, когда есть возможность, я остаюсь посмотреть на его тренировки, либо послушать, что он рассказывает в преддверии того или иного матча. Он открывает мне глаза, - заявил Абате в интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport.

Пиоли присоединился к «Милану» в 2019 году, как раз тогда, когда Абате прекратил свои выступления в качестве игрока. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Иньяцио Абате
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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