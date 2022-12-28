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Чемпионат Италии. Серия А

Январь станет решающим месяцем для «Милана» в плане продления контракта с Леау

28 Декабря 2022 • 13:59 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Чемпион Италии «Милан» имеет неплохие шансы продлить контракт с полузащитником Рафаэлом Леау, который является одной из главных звёзд команды. По информации от La Gazzetta dello Sport, январь станет решающим месяцем для «россонери» в плане продления соглашения с португальцем.

Нынешний контракт Леау заканчивается в конце следующего сезона. Если верить источнику, Рафаэл в последнее время начал склоняться к тому, чтобы обновить соглашение с «Миланом».

Леау до сих пор находится на радаре у лондонского «Челси». «Пенсионеры» должны возобновить попытки заполучить португальца следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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