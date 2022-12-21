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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист считает, что «Милан» попробует арендовать Спортьелло

21 Декабря 2022 • 01:30 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Мы уже сообщали о том, что «Милан» задумал пригласить 31-летнего голкипера Марко Спортьелло, но проблема в том, что вратарь нужен уже сейчас, а контракт Спортьелло истекает только летом. «Милан» привык экономить деньги и соблазн подождать до лета велик. Выход подсказывает итальянский журналист Sky Sport Лука Маркетти - он считает, что Спортьелло можно арендовать зимой до лета, а потом, летом, договориться с ним.

- «Милан» уже договорился со Спортьелло на лето, но проблема в том, что он нужен уже сейчас, восстановление Меньяна затягивается. Поэтому «Милан» должен подумать об аренде вратаря, - считает Маркетти. 

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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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