Жиру: «Впереди у меня ещё несколько лет на высоком уровне»

Форвард «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру поделился мыслями о своём футбольном будущем.

36-летний футболист проводит впечатляющий сезон в клубе, а в цветах сборной отличился трижды в трёх матчах чемпионата мира, который проходит в Катаре.

«Я пришёл в «Милан» в очень подходящее время: мне был нужен новый вызов, и клуб дал мне возможность реализовать себя. Думаю, впереди у меня ещё несколько лет на высоком уровне. Я всё ещё способен проявлять себя на поле, делать что-то полезное. Сейчас я отлично чувствую себя в «Милане». Мы уже выиграли Скудетто, но не собираемся на этом останавливаться», – цитирует француза журналист Альфредо Педулла.