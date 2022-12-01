Возвращение Флоренци в «Милан» ожидается не ранее февраля

Алессандро Флоренци получил травму в матче против «Сассуоло» в конце августа, после чего его прооперировали, и с тех пор он проходит долгий процесс реабилитации, пополнив достаточно внушительный лазарет «Милана».

Но, если возвращение Златана Ибрагимовича ожидается сразу после возобновления чемпионата Италии в начале января, то с Флоренци придется прождать еще как минимум месяц. Как уточняет pianetamilan.it, игрок сможет вернуться на поле лишь в начале февраля.

Свой первый матч после возобновления чемпионата Италии «Милан» сыграет четвертого января против «Салернитаны».