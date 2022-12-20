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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Мы сильнее, чем в прошлом году»

20 Декабря 2022 • 23:49 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Стефано Пиоли, наставник «Милана», считает, что его команда стала сильнее, чем в прошлом году, когда «Милан» выиграл чемпионский титул. Сейчас команда уступает восемь очков в турнирной таблице «Наполи», но при этом занимает второе место в турнирной таблице после того, как в чемпионате были сыграны пятнадцать туров - а впереди еще двадцать три.

- Скудетто? Мы верим в него. Но понятно, что уровень конкурентов вырос. Если «Наполи» удержит этот темп, то наберет более 100 очков за сезон и нам останется лишь поздравить их. Но и мы достаточно сильны, мы сильнее, чем год назад, и можем выигрывать в каждом матче. Мы ведем борьбу на четырех фронтах, надеемся выиграть хотя бы один трофей - это наша цель, - цитирует слова Пиоли La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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