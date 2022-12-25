Леау назвал самых сложных для себя защитников

Португальский нападающий Рафаэл Леау стал настоящим открытием последних двух лет, многие уже считают его лучшим игроком итальянского чемпионата. Недавно Леау дебютировал на чемпионате мира, ему удалось поразить ворота сборной Ганы, а затем сборной Швейцарии.

Журналисты спросили португальского футболиста, кого из защитников, против которых ему доводилось играть, он считает лучшими. Леау выделил двоих ветеранов, один из которых, к тому же, является его соотечественником.

- Это Пепе, а также Тьяго Силва, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится 4 января, «Милан» сразится с «Салернитаной».