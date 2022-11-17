Отец Леау: «Всегда говорю сыну - делай то, что тренер требует»

Отец нападающего «Милана» Рафаэла Леау рассказал, как он воспитывает своего сына, который превратился в одного из лучших нападающих Европы на данный момент. По словам Леау-старшего, главное - это дисциплина, и, даже если тренер предоставляет лишь несколько минут на поле, это не должно быть поводом для обиды и расстройства.

- Я всегда говорю своему сыну - неважно, на сколько ты минут вышел на поле, на две, на пять, на десять, всегда нужно оправдывать доверие тренера. Для гола может хватить и две минуты, если ты классный нападающий, - цитирует слова Леау-старшего pianetamilan.it.

Леау выступает за клуб с 2019 года.