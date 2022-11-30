Амброзини: «Ибрагимович полезен, даже если проводит на поле 15 минут за матч»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович еще не сыграл ни минуты за «Милан» в текущем сезоне, однако его возвращение на поле ожидается с большим нетерпением. Ибрагимович должен вернуться в январе, когда возобновится чемпионат Италии, в котором пока что прошли пятнадцать туров.

Бывший игрок «Милана» Массимо Амброзини считает, что даже в преклонном по футбольным меркам возрасте Ибрагимович все равно может быть полезен клубу.

- Он нужен команде. Его присутствие на поле необходимо, даже если это всего лишь пятнадцать минут. Он и так успеет принести пользу, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.