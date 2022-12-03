Сын Мальдини назвал своих кумиров - и это не отец

Выступающий за «Специю» Даниэль Мальдини месяц тому назад забил «Милану», благодаря чему стал еще более популярным среди журналистов. Они попросили его назвать своих кумиров детства - и оказалось, что это вовсе не отец и даже не большие итальянские игроки, а, конечно же, Лионель Месси.

- Месси - я уже говорил о нем. Бензема или Левандовски? Мне нравятся оба. Но, наверное, в свою команду я бы взял Бензема. Ибрагимович или Роналдиньо? Я предпочел бы Роналдиньо. Дрогба или Нзола (футболист «Специи» - прим.ред)? Конечно же, Нзола! - цитирует слова Мальдини-самого младшего pianetamilan.it.