Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция
Польша Польша
1/8 финала
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат Италии. Серия А

Сын Мальдини назвал своих кумиров - и это не отец

03 Декабря 2022 • 23:23 Комментировать
Специя
...
Аталанта
1 4.40 X 3.90 2 1.75
04.01 16:30

Выступающий за «Специю» Даниэль Мальдини месяц тому назад забил «Милану», благодаря чему стал еще более популярным среди журналистов. Они попросили его назвать своих кумиров детства - и оказалось, что это вовсе не отец и даже не большие итальянские игроки, а, конечно же, Лионель Месси.  

- Месси - я уже говорил о нем. Бензема или Левандовски? Мне нравятся оба. Но, наверное, в свою команду я бы взял Бензема. Ибрагимович или Роналдиньо? Я предпочел бы Роналдиньо. Дрогба или Нзола (футболист «Специи» - прим.ред)? Конечно же, Нзола! - цитирует слова Мальдини-самого младшего pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Специя Даниэль Мальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Декабря
00:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Кассано: «Провал Бельгии был предсказуем»
03 Декабря
23:53 · Италия. Серия А
Бывший кипер «Милана» назвал оригинальную причину, по которой он благодарен Мальдини
23:35 · Италия. Серия А
Даниэль Мальдини: «Ибрагимовичу без разницы, новичок ты или нет»
23:23 · Италия. Серия А
Сын Мальдини назвал своих кумиров - и это не отец
23:10 · Италия. Серия А
«Севилья» хочет купить марокканца, на которого нацелился «Ливерпуль»
22:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дюмфрис прокомментировал возможный переход в «Челси»
21:46 · Италия. Серия А
Тарделли приветствует возможное назначение Дель Пьеро в «Ювентус»
19:33 · Италия. Серия А
Пиоли: «Парма» и «Модена» помогли мне сформироваться»
19:17 · Италия. Серия А
Пьяничу нравится работа Аллегри в «Ювентусе»
18:38 · Италия. Серия А
Пьянич: «Ювентус» будет бороться за титул»
18:37 · Италия. Серия А
​Сын Мальдини просил отца подписать Месси в «Милан»
18:30 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нацелился на поляка из Серии А
18:21 · Италия. Серия А
​Ибрагимович возвращается
17:58 · Италия. Серия А
«Милан» вышел из каникул
17:35 · Германия. Бундеслига
Источник: Брекало покинет «Вольфсбург» в январе
Все новости
Рекомендуем