Абаскаль в перерыве игры с «Динамо» заменил вратаря

В московском «Спартаке» во время перерыва матча с московским «Динамо» произошла замена вратаря. Вместо Александра Селихова на поле появился его сменщик и тёзка Александр Максименко. Уточняется, что Селихов повредил спину, поэтому не смог доиграть матч.

Напомним, что в первом тайме на седьмой его минуте «Спартак» вперёд вывел Тео Бонгонда. Пока это единственный забитый гол вечернего матча, впереди хозяева – 1:0.

Текстовую трансляцию знаменитого дерби проводит спортивный портал LiveResult.ru.