Бабич — о Джикии: «Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о нынешней роли в команде своего одноклубника Георгия Джикии.

Сербский новичок назвал россиянина одним из лучших игроков «Спартака», несмотря на то, что в последнее время Джикия столкнулся с недостатком игрового времени.

«Джикия стал получать меньше игрового времени? Ничего не думаю. Он один из наших лучших игроков. Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!» — цитирует Бабича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После восьми туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.