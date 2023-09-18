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Бабич — о Джикии: «Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство»

18 Сентября 2023 • 10:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о нынешней роли в команде своего одноклубника Георгия Джикии.

Сербский новичок назвал россиянина одним из лучших игроков «Спартака», несмотря на то, что в последнее время Джикия столкнулся с недостатком игрового времени.

«Джикия стал получать меньше игрового времени? Ничего не думаю. Он один из наших лучших игроков. Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!» — цитирует Бабича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После восьми туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Срджан Бабич
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