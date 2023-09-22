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Дмитрий Смирнов рассказал, почему выбрал «Спартак», а не ЦСКА

22 Сентября 2023 • 14:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Смирнов рассказал, почему в начале своей карьеры он выбрал «красно-белых», а не ЦСКА, который тоже проявлял к нему интерес.

«Здесь я не один решал. Мы совместно с Юрием Ивановичем Тишковым решили, что в «Спартаке» при смене поколений мне будет легче играть в составе. «Спартак» омолаживался, а ЦСКА в тот момент набирал сильнейших футболистов России», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Напомним, Смирнов выступал за «Спартак» в 2003 году. В общей сложности в составе «красно-белых» он провёл 24 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. После этого в карьере полузащитника были такие клубы, как «Черноморец», «Алания», «Терек», «Луч-Энергия» и тульский «Арсенал».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Смирнов
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