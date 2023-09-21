Дьяков: Когда Промес и Бонгонда не в форме, «Спартак» смотрится блекло

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался о зависимости «Спартака» от легионеров.

«Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда. Когда они не в форме, или их нет, команда смотрится блекло», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Промес провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и записал на свой счет шесть ассистов. На счету Бонгонда четыре мяча и одна результативная передача в 11 играх за «красно-белых».

В субботу, 23 сентября, подопечные Гильермо Абаскаля примут «Динамо». Встреча девятого тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:00 по столичному времени.