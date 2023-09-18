Камоцци оценил трансферную кампанию «Спартака»

Футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о летней трансферной кампании московского «Спартака».

Напомним, ранее «красно-белые» подписали защитников Срджана Бабича и Олега Рябчука, а также нападающих Тео Бонгонда и Хесуса Медину.

«Я думаю, клуб хорошо поработал на трансферном рынке, они приобрели отличных футболистов. Теперь им нужно время. Надеюсь, каждый принесет пользу команде», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

После восьми туров подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестой позиции в чемпионате России, набрал 13 очков.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится в дерби с «Динамо» (23 сентября).