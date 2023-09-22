Барбоза положительно оценил трансферную кампанию «Спартака»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил работу руководства столичного «Спартака» в период прошедшего трансферного окна.

«Спартак» приобрел хороших футболистов, была проведена отличная работа на трансферном рынке. Каждый из новичков сто процентов усилил клуб», — заявил португалец в интервью «РБ Спорт». Отдельно эксперт выделил Тео Бонгонда, который, по словам эксперта, с первых же матчей начал показывать свой уровень.

Напомним, что «Спартак» усилился Срджаном Бабичем, Хесусом Медина, Тео Бонгонда и Олегом Рябчуком. В таблице Премьер-лиги после восьми туров «красно-белые» идут на шестой строчке.