Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барбоза положительно оценил трансферную кампанию «Спартака»

22 Сентября 2023 • 14:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил работу руководства столичного «Спартака» в период прошедшего трансферного окна.

«Спартак» приобрел хороших футболистов, была проведена отличная работа на трансферном рынке. Каждый из новичков сто процентов усилил клуб», — заявил португалец в интервью «РБ Спорт». Отдельно эксперт выделил Тео Бонгонда, который, по словам эксперта, с первых же матчей начал показывать свой уровень.

Напомним, что «Спартак» усилился Срджаном Бабичем, Хесусом Медина, Тео Бонгонда и Олегом Рябчуком. В таблице Премьер-лиги после восьми туров «красно-белые» идут на шестой строчке.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паулу Барбоза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.13 3.90 3.30
Видео
23.09.23 в 16:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
16:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Победа над «Динамо» пойдёт «Спартаку» на пользу в плане психологии
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Романцев точно не возглавит «Спартак»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Сухина покинул «Факел» официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В матче «Спартак» — «Динамо» обороняться никто не будет»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Смирнов: «У Абаскаля хорошие идеи, но не хватает стабильности»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, от чего зависит возможное назначение Черчесова в «Локомотив»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил матч «Спартака» и «Динамо» в девятом туре РПЛ
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Смирнов рассказал, почему выбрал «Спартак», а не ЦСКА
14:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» Пикущак: «Уровень РПЛ упал по качеству игроков»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «У нас хорошие отношения с «Зенитом»
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо - о Кокорине: «На Кипре слабая конкуренция» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Успех «Спартака» в Нижнем — огромная заслуга полевого арбитра» 1
14:14 · Россия. Премьер-лига
Барбоза положительно оценил трансферную кампанию «Спартака»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» должно дать бой «Спартаку» после унизительного поражения в Кубке»
14:00 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали о состоянии Ивахнова
Все новости
Рекомендуем