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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепсая: «Новичком «Динамо» Бителло интересовался лондонский «Арсенал»

22 Сентября 2023 • 10:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Известный спортивный менеджер Тимур Лепсая поделился мнением о новобранце «Динамо» Бителло.

По словам функционера, минувшим летом интерес к 23-летнему бразильцу проявляли сразу несколько европейских клубов, в том числе и лондонский «Арсенал».

«Бразильцем интересовался «Арсенал», но, насколько знаю, до предложения дело не дошло. Но вот «Фейеноорд» в последние дни европейского трансферного окна сделал официальное предложение. «Фейеноорд» был готов заплатить и требуемые 10 миллионов евро, но они не смогли договориться с «Гремио» по графику платежей», — цитирует менеджера «Чемпионат».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио» за 10 миллионов евро. Как считает Лепсая, сумма этого трансфера более чем обоснована.

В составе «Динамо» полузащитник успел провести два матча, в которых отметился одним забитым голом. В ближайшем девятом туре РПЛ «бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Эта игра состоится завтра, 23 сентября, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Тимур Лепсая Бителло
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