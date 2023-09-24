«Динамо» завершило трансферную кампанию

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб вряд ли подпишет свободных агентов.
«Шансы на подписание нового футболиста мизерные. Поэтому, скорее всего, трансферная кампания завершена», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».
В минувшее трансферное окно «Динамо» усилилось тремя футболистами центра поля: Бителло, Луис Чавес и Хорхе Карраскаль.
На данный момент подопечные Марцела Лички располагаются на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков.
Следующий матч «Динамо» проведет 1 октября против грозненского «Ахмата».
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