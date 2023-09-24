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«Динамо» завершило трансферную кампанию

24 Сентября 2023 • 10:21 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб вряд ли подпишет свободных агентов.

«Шансы на подписание нового футболиста мизерные. Поэтому, скорее всего, трансферная кампания завершена», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

В минувшее трансферное окно «Динамо» усилилось тремя футболистами центра поля: Бителло, Луис Чавес и Хорхе Карраскаль.

На данный момент подопечные Марцела Лички располагаются на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 15 очков.

Следующий матч «Динамо» проведет 1 октября против грозненского «Ахмата».

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Динамо Москва Дмитрий Гафин трансферы футбола - лето 2023
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