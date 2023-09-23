Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль намерен и дальше ротировать состав «Спартака»

23 Сентября 2023 • 21:52 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо».

- Быстрый гол - всегда подспорье для тренера и команды. Как в целом сегодня оцениваете то, что увидели? Потому что были моменты у «Динамо», но вы выстояли.

- Я говорил и до матча, что «Динамо» - это сильная команда с качественными футболистами, показывающими очень хорошую игру, но мы сегодня тоже были молодцы. Быстрый гол дал нам возможность закрывать игру на самом деле рано, до 26-й минуты у нас были хорошие моменты, тем не менее, мы этого не сделали. Счет был тот же. В первом тайме у соперника были опасности с дальних ударов. Нам нужно было, конечно, перекрывать лучше. Но второй тайм был тоже хорош. У нас было много моментов, в финальной трети где-то не хватало последнего решения, точности. К сожалению, мы не смогли забить еще один мяч, но в целом это командная победа с хорошим настроем, которая действительно очень хороша.

- Как себя чувствует Селихов?

- Селихов почувствовал боль в спине, он попробовал, но, к сожалению, продолжить было невозможно в его случае. Там что-то случилось на первых 10 минутах. Надеемся, что травма не будет серьезной, и он вернется в строй как можно скорее. Я также хочу отдать должное Александру  Максименко, потому что входить в такой матч невероятно сложно. Он сыграл на ноль и был очень активен, провел отличный матч, поэтому обоих вратарей поздравляю с сегодняшним нулем.

- Всегда удивляюсь, как вы в такой момент, когда команда ведет, но «Динамо» атакует, успеваете с болельщиками пообщаться на трибунах. Что успеваете обсудить?

- Хотел, чтобы болельщики нас поддерживали, заводили и гнали вперед, потому что для ребят это очень важно в ситуации, когда мы вынуждены были менять Селихова. После замены вратаря особенно важно. Соперник сделал пять замен, у нас было четыре замены. В этот момент поддержка зрителей очень важна, и она была фантастической. Поэтому эта победа в том числе и их.

- Можно сказать, что этот состав максимально близок к основному в этом сезоне?

- Это такой журналистский подход, вам интересно именно так сформулировать вопрос, но мы немного видим это по-другому. Мы работаем и пытаемся найти оптимальных футболистов, дальше это будет так же, кто заслуживает выйти на поле, кто как себя проявляет. На этой неделе мы провели три очень сложных матча и во всех нам удалось одержать победы, поэтому ребята молодцы, высокий уровень конкуренции. Конечно, победы нам тоже помогают. Чем больше мы будем обретать стабильность, тем лучше.

- Вопрос про Бабича, который провел очередной квалифицированный матч. Можно сказать, что это не только серьезный сильный защитник, но и игрок, который управляет обороной, то, что раньше делал Джикия?

Реклама


- Я всегда говорил, что роль и позиция защитника подразумевает это, коммуникацию, подсказ партнерам, лидерские качества и ответственность высокую. Здорово, что получилось, надо продолжать в том же духе, всё хорошо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
1
0
2.65 3.60 2.65
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
1
0
2.30 3.80 3.00
Видео
24.09.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
2.23 3.40 3.50
Видео
24.09.23 в 16:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
22:36 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» выиграл дерби у «Динамо» - видео видео
22:26 · Россия. Премьер-лига
Соболев – о своём ассисте: «Бил по воротам – попал в Тео»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Соболев отреагировал на первое место «Крыльев Советов»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Кукуян – лучший российский арбитр прямо сейчас»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Нам не хватило конкретики в завершении моментов»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У Изидора завтра больше шансов забить, чем у Дзюбы»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль намерен и дальше ротировать состав «Спартака»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Не выиграли сегодня, но это не значит, что всё плохо» 1
21:31 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» подробнее рассказали о травме Витюгова
21:28 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «В третий раз сыграли на ноль, я думаю, что это что-то да значит»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Соболев – лучший центрфорвард РПЛ по числу ассистов
21:20 · Россия. Премьер-лига
Восстановление Ломаева займёт до двух месяцев
21:18 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес: «У нас было много возможностей забить, но мы их не использовали»
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выдал лучшую серию без поражений в московских дерби за 16 лет
21:07 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проиграл лишь два матча с дома с прошлого сезона РПЛ, меньше – только у одного клуба
Все новости
Рекомендуем