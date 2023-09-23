Абаскаль намерен и дальше ротировать состав «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо».

- Быстрый гол - всегда подспорье для тренера и команды. Как в целом сегодня оцениваете то, что увидели? Потому что были моменты у «Динамо», но вы выстояли.

- Я говорил и до матча, что «Динамо» - это сильная команда с качественными футболистами, показывающими очень хорошую игру, но мы сегодня тоже были молодцы. Быстрый гол дал нам возможность закрывать игру на самом деле рано, до 26-й минуты у нас были хорошие моменты, тем не менее, мы этого не сделали. Счет был тот же. В первом тайме у соперника были опасности с дальних ударов. Нам нужно было, конечно, перекрывать лучше. Но второй тайм был тоже хорош. У нас было много моментов, в финальной трети где-то не хватало последнего решения, точности. К сожалению, мы не смогли забить еще один мяч, но в целом это командная победа с хорошим настроем, которая действительно очень хороша.

- Как себя чувствует Селихов?

- Селихов почувствовал боль в спине, он попробовал, но, к сожалению, продолжить было невозможно в его случае. Там что-то случилось на первых 10 минутах. Надеемся, что травма не будет серьезной, и он вернется в строй как можно скорее. Я также хочу отдать должное Александру Максименко, потому что входить в такой матч невероятно сложно. Он сыграл на ноль и был очень активен, провел отличный матч, поэтому обоих вратарей поздравляю с сегодняшним нулем.

- Всегда удивляюсь, как вы в такой момент, когда команда ведет, но «Динамо» атакует, успеваете с болельщиками пообщаться на трибунах. Что успеваете обсудить?

- Хотел, чтобы болельщики нас поддерживали, заводили и гнали вперед, потому что для ребят это очень важно в ситуации, когда мы вынуждены были менять Селихова. После замены вратаря особенно важно. Соперник сделал пять замен, у нас было четыре замены. В этот момент поддержка зрителей очень важна, и она была фантастической. Поэтому эта победа в том числе и их.

- Можно сказать, что этот состав максимально близок к основному в этом сезоне?

- Это такой журналистский подход, вам интересно именно так сформулировать вопрос, но мы немного видим это по-другому. Мы работаем и пытаемся найти оптимальных футболистов, дальше это будет так же, кто заслуживает выйти на поле, кто как себя проявляет. На этой неделе мы провели три очень сложных матча и во всех нам удалось одержать победы, поэтому ребята молодцы, высокий уровень конкуренции. Конечно, победы нам тоже помогают. Чем больше мы будем обретать стабильность, тем лучше.

- Вопрос про Бабича, который провел очередной квалифицированный матч. Можно сказать, что это не только серьезный сильный защитник, но и игрок, который управляет обороной, то, что раньше делал Джикия?

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- Я всегда говорил, что роль и позиция защитника подразумевает это, коммуникацию, подсказ партнерам, лидерские качества и ответственность высокую. Здорово, что получилось, надо продолжать в том же духе, всё хорошо.