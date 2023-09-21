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Булыкин объяснил, почему «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо»

21 Сентября 2023 • 19:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем дерби между «Спартаком» и «Динамо».

По мнению эксперта, «красно-белые» находятся в хорошем психологическом настроении и будут играть на своем поле, поэтому являются фаворитами.

«Думаю, увидим много голов и победу одной из команд. Считаю, что ничьей здесь не будет. Я, конечно, буду болеть за «Динамо», но никто не сможет сказать, как сложится матч», — приводит слова Булыкина Betonmobile.

Столичное дерби «Спартака» и «Динамо» состоится 23 сентября. Начало матча девятого тура чемпионата России запланировано на 19:00 по мск.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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