Булыкин объяснил, почему «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем дерби между «Спартаком» и «Динамо».

По мнению эксперта, «красно-белые» находятся в хорошем психологическом настроении и будут играть на своем поле, поэтому являются фаворитами.

«Думаю, увидим много голов и победу одной из команд. Считаю, что ничьей здесь не будет. Я, конечно, буду болеть за «Динамо», но никто не сможет сказать, как сложится матч», — приводит слова Булыкина Betonmobile.

Столичное дерби «Спартака» и «Динамо» состоится 23 сентября. Начало матча девятого тура чемпионата России запланировано на 19:00 по мск.