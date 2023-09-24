Колыванов: Карраскалю нужно работать, чтобы соответствовать уровню «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника столичного клуба Хорхе Карраскале.

Специалист отметил, что колумбийцу нужно ещё работать и работать, и на данный момент непросто говорить о его характеристиках.

«Есть над чем работать, можно прогрессировать. Карраскаль должен ставить планку выше, чтобы соответствовать уровню «Динамо», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно. На его счету уже три матча за новую команду, в которых он не смог отметиться результативными действиями.