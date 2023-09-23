Масалитин: «По этому сезону Промес пока смотрится не в своей тарелке»

Экс-форвард московского «Спартака» Валерий Масалитин считает, что нападающий «красно-белых» Квинси Промес в этом сезоне пока смотрится не в своей тарелке. Напомним, в первых восьми турах Российской премьер-лиги нидерландец отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

«Есть определённые любимцы, которых, видимо, нельзя трогать. Но по этому сезону Промес пока не в своей тарелке. Где-то его можно было «передернуть», посадить», – цитирует Масалитина «Газета.ру».

Промес закончил прошлый сезон с 20 голами в чемпионате России. Правда, после первых 11 туров на его счету было всего два забитых мяча.