Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от московского дерби девятого тура чемпионата России, где «Спартак» выиграл у «Динамо» со счётом 1:0.

- Ни в каком аспекте «Спартак», по моему мнению, лучше играть не стал абсолютно. «Динамо», я считаю, должно было побеждать, забивая три или четыре мяча. Мне понравилось, что Зиньковский сказал после игры: «Спасибо Селихову и Максименко за нашу победу». Это честные и правильные слова. Зачем на чёрное говорить белое? Ну в чём «Спартак» превосходил «Динамо»? Ни в чём. Я давно уже не видел, чтобы вратарь за один матч столько раз спасал свою команду. В данном случае два вратаря – Селихов и Максименко. А так называемые эксперты сидят и чушь городят. В чём «Спартак» прибавил? В том, что великий тренер Абаскаль в очередной раз высказал своё мнение нехорошее, что судья плохо судил, и возмутился тем, что арбитр дал жёлтую карточку Максименко за затяжку времени? А что, «Спартак» не тянул резину? Если команда действительно сильная, то она продолжает играть в свою игру до конца матча.

То, что игра забывается, а результат остаётся, это да. Но ещё раз скажу, что «Спартак» ни в чём не превосходил «Динамо». Более того, «Динамо» даже имело преимущество по игре. Да, в начале матча, когда забил «Спартак», были моменты провальные у динамовцев, пока они не пришли в себя. Но потом всю игру вело «Динамо». Или на «Матч ТВ» телевизор показывает одно, а у нас тут – другое? Мы видели, как прекрасно играло «Динамо» – намного обдуманней, правильней и интересней. Но не повезло ему. И на сегодняшний день я не снимаю своей оценки, что Абаскаль является очень слабым тренером, который может разве что постоянно прыгать, бегать, кричать, обращаться к судье в поле, к резервному арбитру и всё остальное в этом роде. То есть это очередной шоумен испано-итальянского разлива, вот и всё. И я никогда не поменяю свою оценку того, кто такай Абаскаль. Как человека я его не знаю, мне это интересно, в этом плане не могу ничего про него сказать. Но как тренер он для меня абсолютный ноль.