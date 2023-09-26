Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах столичного дерби.

- После матча «Спартак» - «Динамо» появилось мнение, что игра стала бенефисом вратарей.

- Согласен. Голкиперы отыграли просто шикарно, очень уверено. Много выручали, а моментов было достаточно. Счет мог быть крупный. Момента по три стопроцентных было с обеих сторон. Считаю, Шунин не виноват в пропущенном мяче.

- Игра была больше ничейная, или «Спартак» переиграл соперника?

- «Спартак» переиграл. «Динамо» очень скованно начало встречу и проиграло стартовые 15 минут. У гостей был какой-то мандраж. А «Спартак» вышел играть на результат. Начал матч активно. Гол Бонгонда получился мастерский после великолепной передачи Саши Соболева. Все был исполнено на высшем уровне. Во втором тайме было небольшое преимущество «Динамо». У него были моменты. Но гости проиграли встречу в начале матча.

- Кубковое поражение на них так повиляло?

- Возможно, психология сказалась, или подсознательно давило, что игра на чужом стадионе, при спартаковских болельщиках, но они были не похожи на себя. Думал, что «бело-голубые» будут действовать более активно. Вот после пропущенного мяча с середины второго тайма игра пошла равная.

Елена Григорьевская