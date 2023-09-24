Масалитин пока не «раскусил» Бабича

Московский «Спартак» усилился, пригласив из испанской «Альмерии» сербского оборонца Срджана Бабича. Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Малалитин признался, что пока что не оценил качеств Бабича - он считает, что пока еще рано говорить об успешном или, наоборот, неуспешном приобретении.

- Подождите пока. Бабич – высокий, на втором этаже хорошо играет. В чужой штрафной себя хорошо чувствует, отсюда голы забивает. Но я думаю так: попадется ему хороший быстрый форвард, и начнутся проблемы, - считает Масалитин, слова которого цитирует Газета.Ru.

В следующем, десятом туре российского чемпионата победивший накануне в игре с «Динамо» московский «Спартак» сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов».