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Масалитин пока не «раскусил» Бабича

24 Сентября 2023 • 00:06 Комментировать
Спартак Москва
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Динамо Москва
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Московский «Спартак» усилился, пригласив из испанской «Альмерии» сербского оборонца Срджана Бабича. Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Малалитин признался, что пока что не оценил качеств Бабича - он считает, что пока еще рано говорить об успешном или, наоборот, неуспешном приобретении.

- Подождите пока. Бабич – высокий, на втором этаже хорошо играет. В чужой штрафной себя хорошо чувствует, отсюда голы забивает. Но я думаю так: попадется ему хороший быстрый форвард, и начнутся проблемы, - считает Масалитин, слова которого цитирует Газета.Ru.

В следующем, десятом туре российского чемпионата победивший накануне в игре с «Динамо» московский «Спартак» сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Срджан Бабич
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