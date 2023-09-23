Роберто Фернандес: «У нас было много возможностей забить, но мы их не использовали»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком».

- Для вас противоречивый матч, потому что было много позитива, при этом проиграли. Как это оценить? Мне кажется, что у «Динамо» многое получалось, просто не было голов.

- Я с вами совершенно согласен, что играли хорошо, и у нас было много возможностей забить, но мы их не использовали. Эта проблема, к сожалению, у нас не один матч, но мы работаем над этим и улучшаем этот компонент.

- То есть такая слабая реализация - сейчас главная проблема для «Динамо»?

- И да, и нет. С одной стороны, мы должны реализовывать свои моменты и в плане обороны мы тоже должны не расслабляться, играть до конца, не допускать ошибок. Но, как я сказал, мы работаем над этим на тренировках и стараемся улучшить.