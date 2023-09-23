Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги победного матча с «Динамо».

- Счет получился сколький. «Спартаку» не удалось забить второй мяч. В конце не волновались за результат?

- Да нет. Довели игру до победы. Все нормально. Так что всех болельщиков поздравляю с победой.

- «Спартак» поднялся на четвертое место. Это уже прогресс.

- Хочется быть повыше.

- В концовке «Спартак» больше атаковал, хотя отыгрываться надо было «Динамо». Это связано с тем, что Абаскаль заменами освежил игру?

- Возможно. Мы чуть-чуть перестроились. Старались сохранить счет, сыграть сзади безопасно, создать какие-то моменты, забить еще мяч. Но не получилось, хотя были выходы один на один и еще эпизоды. Но так бывает.

- С каким заданием вы выходили на игру?

- Создать опасность и остроту на фланге и помочь сзади.

- Как считаете, справились?

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- Да. Сыграли на ноль.

- Как в команде реагируют на то, что капитан Георгий Джикия сел в запас?

- Это решение тренера. Надо задать вопрос ему.

- У «Спартака» большая ротация состава в каждом матче. Насколько она мешает? Кажется, футболисты сами не понимают, выйдут ли на поле в следующем матче, даже если сыграли хорошо.

- Не вижу такой проблемы. В этом плане все в порядке.

- «Спартак» уже третью встречу проводит на ноль. Получатся, исправили недочеты в обороне?

- Да. Будем надеяться, что и дальше продолжим так играть. Рады, что третий матч не пропускаем.

- Зелимхан Бакаев недавно уехал в Эмираты. Поддерживаете с ним связь?

- Нет. Я мало знаком с ним.

- Что думаете о его отъезде? Получается, это первый футболист, который уехал за рубеж после совета Карпина всем игрокам туда отправляться, у кого есть такая возможность.

- Это случилось по совету Карпина?

- Возможно. Карпин же не уточнил, что надо ехать в Европу. Он просто сказал, что за границу.

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- Не знаю, причем тут совет Карпина. Просто так совпало, что он уехал после его совета.

Елена Григорьевская