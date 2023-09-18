Гладилин: У Абаскаля конфликт с Литвиновым

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на конфликтную ситуацию между наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем и рулевым сборной России Валерием Карпиным.

Ранее Абаскаль заявил, что Руслан Литвинов уехал в расположение национальной команды с травмой, но, несмотря на это, сыграл за сборную полный матч. Карпин ответил, что никаких рекомендаций по Литвинову со стороны «Спартак» не было.

«Я полностью на стороне Карпина. Абаскаль сгущает краски. Он хочет как-то оправдать то, что у «Спартака» нет игры и нет результата. Кроме того, у него есть какое-то недопонимание или конфликт с Литвиновым», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Тренер считает, что недопонимание между Абаскалем и Литвиновым очевидно, по этой причине испанец ставит игрока не на свою позицию или вообще не выпускает на поле.

На счету Литвинова четыре матчах за сборную России.