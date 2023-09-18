Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: У Абаскаля конфликт с Литвиновым

18 Сентября 2023 • 18:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на конфликтную ситуацию между наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем и рулевым сборной России Валерием Карпиным.

Ранее Абаскаль заявил, что Руслан Литвинов уехал в расположение национальной команды с травмой, но, несмотря на это, сыграл за сборную полный матч. Карпин ответил, что никаких рекомендаций по Литвинову со стороны «Спартак» не было.

«Я полностью на стороне Карпина. Абаскаль сгущает краски. Он хочет как-то оправдать то, что у «Спартака» нет игры и нет результата. Кроме того, у него есть какое-то недопонимание или конфликт с Литвиновым», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Тренер считает, что недопонимание между Абаскалем и Литвиновым очевидно, по этой причине испанец ставит игрока не на свою позицию или вообще не выпускает на поле.

На счету Литвинова четыре матчах за сборную России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Валерий Гладилин Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
20:46 · Россия. Премьер-лига
Юрий Горшков: «Игроки «Крыльев» не смотрят в турнирную таблицу»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» - об Изидоре: «Захотел – ушёл, его дело»
20:16 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов рассказал, в каком случае «Спартак» может стать чемпионом
20:15 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев предположил, чего не хватает Хохлову-тренеру
20:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Президент «Торпедо» отреагировал на призывы к отставке
19:59 · Кубок России
На игре «Пари НН» - «Спартак» ожидается 25 тысяч болельщиков
19:58 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов рассказал, почему ЦСКА отказался от Велингтона
19:47 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Радует то, что Промес после игры с «Сочи» сказал о появлении спартаковского духа»
19:45 · Кубок России
Известно расписание 4 раунда Пути регионов Кубка России, первыми начнут «Уфа» и «Торпедо» официально
19:38 · Кубок России
Хаджи — о матче с «Пари НН»: «Спартак» забьёт два мяча и не пропустит»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Латышонок объяснил, зачем «Балтике» опытный Джанаев
19:27 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Абаскаль не станет врать о здоровье игрока, это честный тренер
19:23 · Россия. Премьер-лига
Изидор объяснил своё празднование гола в матче с «Рубином»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Чалов вышел на второе место среди всех бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России 2
18:58 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: У Абаскаля конфликт с Литвиновым
Все новости
Рекомендуем