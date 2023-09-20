​Титов оценил старт «Спартака» в сезоне РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов оценил выступления команды в стартовом отрезке сезона.

Отметим, что после восьми туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Начали здорово. Надо признать, что соперники были ниже рангом. «Спартак» много пропускал, хотя футбол был очень весёлый - это порадовало. А дальше четыре матча в чемпионате без побед - и понеслась», - цитирует Титова Metaratings.

Титов отметил, что он не является сторонником идеи о том, что уже сейчас нужно рассматривать возможность отставки Гильермо Абаскаля.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 23 сентября – против «Динамо» на своём поле в девятом туре Премьер-лиги.