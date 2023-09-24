Бонгонда: «Мы поговорили все вместе и начали менять ситуацию в правильную сторону»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался об успешных результатах команды после паузы на международные игры.

«До этого у нас была неудачная серия. Но когда ты играешь за «Спартак» и не побеждаешь — у тебя должны возникать серьезные вопросы к себе. Мы поговорили все вместе и начали менять ситуацию в правильную сторону», — приводит слова Бонгонда «Чемпионат».

Ранее «Спартак» одолел «Динамо» в столичном дерби и поднялся на четвертое место в чемпионате России. Единственный гол в матче был забит Бонгонда на седьмой минуте.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил четыре мяча и отдал один ассист в 11 матчах во всех турнирах.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станут «Крылья Советов» (1 октября).