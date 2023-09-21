Личка: «Прямой замены Захаряну никогда не будет»

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка раскрыл планы на будущее команды без полузащитника Арсена Захаряна.

«Прямой замены Захаряну никогда не будет, потому что каждый игрок уникальный. Бителло может играть и на позиции Арсена, и восьмерку, как в матче с «Краснодаром». Мы хотим, чтобы Карраскаль и Бителло придали нам креативности, которую вносил Захарян», — заявил чешский специалист в интервью «Матч ТВ».

По словам Лички, полузащитник Бителло пришёл для восполнения креативных функций, которые с Захаряном отправились в Сан-Себастьян. Также тренер «бело-голубых» отметил, что бразильский новичок обладает хорошим футбольным интеллектом.

Напомним, что прошедшим летом «Динамо» продало Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро, а уже в сентябре приобрело бразильского плеймейкера «Гремио» Бителло, трансфер которого стоил 10 миллионов евро.