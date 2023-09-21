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Личка: «Прямой замены Захаряну никогда не будет»

21 Сентября 2023 • 12:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка раскрыл планы на будущее команды без полузащитника Арсена Захаряна.

«Прямой замены Захаряну никогда не будет, потому что каждый игрок уникальный. Бителло может играть и на позиции Арсена, и восьмерку, как в матче с «Краснодаром». Мы хотим, чтобы Карраскаль и Бителло придали нам креативности, которую вносил Захарян», — заявил чешский специалист в интервью «Матч ТВ».

По словам Лички, полузащитник Бителло пришёл для восполнения креативных функций, которые с Захаряном отправились в Сан-Себастьян. Также тренер «бело-голубых» отметил, что бразильский новичок обладает хорошим футбольным интеллектом.

Напомним, что прошедшим летом «Динамо» продало Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро, а уже в сентябре приобрело бразильского плеймейкера «Гремио» Бителло, трансфер которого стоил 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Арсен Захарян Бителло
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