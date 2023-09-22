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Канчельскис: «Тюкавин и Промес — сильнейшие игроки «Динамо» и «Спартака»

22 Сентября 2023 • 19:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 21 мин.

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможных главных героях предстоящего дерби между «Спартаком» и «Динамо».

«Кто будет делать разницу в поле? Тюкавин и Промес — сильнейшие игроки в своих командах. Если мы говорим об индивидуальном мастерстве, то, наверное, они — главная действующие лица дерби», — заявил экс-полузащитник «красных дьяволов» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, столичное дерби сможет порадовать зрителей большим количеством забитых мячей.

Напомним, что матч девятого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт на домашнем стадионе «красно-белых» в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Канчельскис Константин Тюкавин Квинси Промес
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