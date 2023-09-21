Силкин поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби, в котором «бело-голубые» на выезде сыграют против «Спартака».

Специалист отметил, что ожидать можно чего угодно, но в последних играх удача находится на стороне «красно-белых».

«Несмотря на то, кто на какой строчке турнирной таблицы находится, каждая игра очень важна и принципиальна, причем скорее для болельщиков, чем для игроков», - приводит слова Силкина RT.

Столичное дерби состоится в субботу, 23 сентября. Начало поединка - в 19:00 по московскому времени.