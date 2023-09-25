Агент Карраскаля: «Хорхе очень счастлив в «Динамо»

Пабло Боселли, представитель полузащитника столичного «Динамо» Хорхе Карраскаля, оценил его перспективы в составе «бело-голубых».

«Хорхе очень счастлив в «Динамо», тренер Марцел Личка отлично его принял и даёт ему возможность почувствовать, что он важен», — заявил агент хавбека в интервью «РБ Спорт». У Боселли нет сомнений в том, что его клиент продолжит прогрессировать, поскольку полузащитник обладает большим талантом.

Напомним, что Хорхе Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА в конце августа. В пяти матчах в футболке нового клуба полузащитник не смог отметиться результативными действиями.