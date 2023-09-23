Любопытная теория: Дерби «Спартака» и «Динамо» может закончиться со счётом 4:4

Сегодня, 23 сентября, «Спартак» встретится с «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Последние четыре очных матча «Спартака» и «Динамо» на «Открытие Арене» в рамках РПЛ завершились вничью. Любопытно, что в 2019 году игра завершилась со счетом 0:0. В 2020 году команды обменялись забитыми мячами – 1:1. Через год «красно-белые» и «бело-голубые» забили уже по два гола – 2:2, а минувшей весной итоговый счет в дерби был таковым – 3:3.

Если исходить из этой логики, то можно предположить, что сегодняшняя встреча подарит нам обилие голов и 4:4 на табло.

Столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» должно будет стартовать в 19:00 по мск. Не пропустите прямую трансляцию, которую LiveResult проведет в текстовом формате.