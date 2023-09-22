Булыкин: У «Спартака» небольшое преимущество над «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Сложно сказать, кто выиграет. Думаю, что небольшое преимущество есть у «Спартака». Но это только на бумаге, а на поле всё может поменяться. Считаю, что голов должно быть много. Атакующие линии у соперников сильные», – заявил экс-форвард «Локомотива» и «Аякса» в интервью Vprognoze.ru.

По мнению эксперта, успешные результаты в последних матчах «красно-белых» позволяют подопечным Гильермо Абаскаля иметь психологическое преимущество над соперником.

Напомним, что столичное дерби в девятом туре Российской премьер-лиги пройдёт в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.