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Булыкин: У «Спартака» небольшое преимущество над «Динамо»

22 Сентября 2023 • 19:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 21 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Сложно сказать, кто выиграет. Думаю, что небольшое преимущество есть у «Спартака». Но это только на бумаге, а на поле всё может поменяться. Считаю, что голов должно быть много. Атакующие линии у соперников сильные», – заявил экс-форвард «Локомотива» и «Аякса» в интервью Vprognoze.ru.

По мнению эксперта, успешные результаты в последних матчах «красно-белых» позволяют подопечным Гильермо Абаскаля иметь психологическое преимущество над соперником.

Напомним, что столичное дерби в девятом туре Российской премьер-лиги пройдёт в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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