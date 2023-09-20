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Пискарёв: «Промес сделал разницу после того, как вышел на поле»

20 Сентября 2023 • 12:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Пискарёв высказался насчёт победы «красно-белых» над «Пари НН» (3:0) в Кубке России. Ветеран в частности отметил вклад в победу нападающего Квинси Промеса, который после выхода на замену отметился голом.

«Разница была сделана в самой концовке, после того, как вышел Промес. У «Спартака» впереди было много мелкой игры, которая задерживала развитие атак», – цитирует Пискарёва Bobsoccer.

31-летний Промес в нынешнем сезоне провёл восемь матчей в Российской премьер-лиге, где записал на свой актив два гола и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Пискарёв Квинси Промес
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