Гафин: Мы ждём, что Бителло будет лучше Малкома, Вендела и Клаудиньо

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от игры новичка столичного клуба Бителло.

В разговоре со Sport24 спортивный функционер отметил, что в команде ждут, что бразилец будет лучше Малкома, Вендела и Клаудиньо.

Напомним, что трансфер 23-летнего футболиста из «Гремио» стал самым дорогим в прошедшее трансферное окно в Российской премьер-лиге. Сумма перехода, по данным портала Transfermarkt, составила десять миллионов евро.

Бителло дебютировал за «бело-голубых» в игре восьмого тура РПЛ против «Пари НН», появившись на поле во втором тайме.