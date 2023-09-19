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Гафин: Мы ждём, что Бителло будет лучше Малкома, Вендела и Клаудиньо

19 Сентября 2023 • 12:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от игры новичка столичного клуба Бителло. 

В разговоре со Sport24 спортивный функционер отметил, что в команде ждут, что бразилец будет лучше Малкома, Вендела и Клаудиньо. 

Напомним, что трансфер 23-летнего футболиста из «Гремио» стал самым дорогим в прошедшее трансферное окно в Российской премьер-лиге. Сумма перехода, по данным портала Transfermarkt, составила десять миллионов евро. 

Бителло дебютировал за «бело-голубых» в игре восьмого тура РПЛ против «Пари НН», появившись на поле во втором тайме. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин Бителло
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