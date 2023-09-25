​Червиченко – об обороне «Спартака»: «Ничего Абаскаль не наладил»

В последнем матче чемпионата России против «Динамо» «Спартаку» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности (победа 1:0). Несмотря на этот факт, бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко не считает, что тренер Гильермо Абаскаль что-то наладил в оборонительной линии команды.

«Ничего он не наладил, «Динамо» просто не забило. Попали в перекладину, с десяти метров - мяч мимо прокатился, в Максименко били», - цитирует Червиченко Metaratings.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 1 октября – против «Крыльев Советов» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.