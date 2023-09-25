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​Червиченко – об обороне «Спартака»: «Ничего Абаскаль не наладил»

25 Сентября 2023 • 16:28 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

В последнем матче чемпионата России против «Динамо» «Спартаку» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности (победа 1:0). Несмотря на этот факт, бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко не считает, что тренер Гильермо Абаскаль что-то наладил в оборонительной линии команды.

«Ничего он не наладил, «Динамо» просто не забило. Попали в перекладину, с десяти метров - мяч мимо прокатился, в Максименко били», - цитирует Червиченко Metaratings.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 1 октября – против «Крыльев Советов» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Червиченко Гильермо Абаскаль
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nadezhda
25 Сентября 2023 в 16:59
Точно: поэтому три игры подряд играют на ноль!
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