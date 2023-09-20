Титов: «Игнатов — одарённый парень»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о хавбеке «красно-белых» Михаиле Игнатове.

«Игнатов — одаренный парень. В какой-то момент он выглядел великолепно. Я ему пожелаю только одного: чтобы не расстраивался, если не играет в составе. Есть великолепные данные и талант», — приводит слова Титова Metaratings.

В текущем сезоне 23-летний Игнатов принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

23 сентября «Спартак» примет на своем поле «Динамо». Начало матча девятого тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:00 по мск.