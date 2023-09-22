Кечинов: Джикия даже не в лучшем состоянии сильнее Дуарте

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о составе «красно-белых».

«У «Спартака» нет стабильного стартового состава. Мы постоянно видим ротацию. Не касается это только Промеса, Соболева и почему-то Дуарте. Как он в этом списке оказался, я понять не могу», — заявил Кечинов «РБ Спорту».

Эксперт признался, что не понимает, почему Абаскаль ставит Дуарте вместо Джикии, который в любом состоянии сильнее парагвайца.

Завтра, 23 сентября, «Спартак» встретится в дерби с «Динамо». Начало игры 9-го тура РПЛ запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.