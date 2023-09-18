Широков: «Когда у «Спартака» появится «инстинкт убийцы», тогда они будут претендовать на чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.
По мнению эксперта, основная проблема «Спартака» заключается не в качестве состава, а в том, что команда зачастую не дожимает своих соперников.
«Я даже не могу сказать, что защита проблемная. Это кто-то отмазку придумал. Там неплохие игроки собраны и в современном футболе защищаются не только три или четыре защитника, а вся команда. Когда у «Спартака» появится «инстинкт убийцы», тогда они станут претендовать на чемпионство», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков.
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