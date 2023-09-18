Хаджи: «Радует то, что Промес после игры с «Сочи» сказал о появлении спартаковского духа»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился комментарием о словах нападающего «красно-белых» Квинси Промеса о спартаковском духе.

«Радует то, что Промес после игры с «Сочи» сказал о спартаковском духе, о том, что он появился у команды. Когда дух появляется, команда воодушевляется, работает, исправляет ошибки и старается их не повторять», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» одолел «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол «красно-белые» забили в компенсированное время встречи. Автором гола стал Срджан Бабич, ассист на свой счет записал Промес.

После восьми туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в РПЛ, набрав 13 очков.